4-4 ca la „Teatrul Viselor” » Manchester United a revenit incredibil cu Aston Villa, însă Carrick este ca și demis!

Manchester United a reușit să scape neînvinsă din meciul nebun de pe „Old Trafford”, 4-4 cu Aston Villa, după ce „diavolii roșii” au întors de două ori diferența de două goluri pe tabelă. „Diavolii roșii” au început catastrofal partida de pe „Old Trafford”, iar Aston Villa avea deja un avantaj de două goluri în minutul 4. ...

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