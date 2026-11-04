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4, stai jos! Fotbalistul de 63.600.000 €, făcut ”praf” după eșecul din Champions League: ”A întors spatele”

d Scris de digi sport
4, stai jos! Fotbalistul de 63.600.000 €, făcut ”praf” după eșecul din Champions League: ”A întors spatele”
Aosom
4, stai jos! Fotbalistul de 63.600.000 €, făcut ”praf” după eșecul din Champions League: ”A întors spatele”

Sursa: Digisport

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