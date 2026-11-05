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Sport

4.100.000 € pentru Universitatea Craiova, după victoria cu Egnatia din Conference League!

d Scris de digi sport
4.100.000 € pentru Universitatea Craiova, după victoria cu Egnatia din Conference League!
Aosom
4.100.000 € pentru Universitatea Craiova, după victoria cu Egnatia din Conference League!

Sursa: Digisport

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