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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

45.000 de euro pe lună ca să-i spună ”adio” Rapidului! Daniel Pancu a primit oferta și a luat decizia

d Scris de digi sport
45.000 de euro pe lună ca să-i spună ”adio” Rapidului! Daniel Pancu a primit oferta și a luat decizia
Aosom
45.000 de euro pe lună ca să-i spună ”adio” Rapidului! Daniel Pancu a primit oferta și a luat decizia

Sursa: Digisport

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