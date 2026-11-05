6 echipaje de poliție în urmărirea starului din Premier League, prins asupra lui cu un arc și săgeți!

Amar Dedic (24 de ani), internaționalul bosniac al lui Newcastle United, a fost implicat într-un incident neobișnuit în zona rurală din Northumberland, fiind surprins având asupra lui cu un arc și săgeți. Potrivit informațiilor publicate de Daily Mail, fotbalistul lui Newcastle a declanșat o intervenție fermă a forțelor de ordine miercuri după-amiază. La fața locului au fost trimise cel puțin șase mașini de patrulare, inclusiv echipaje de intervenție înarmate. ...

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