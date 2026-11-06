6 Hours of Monza: cursa care decide finalul sezonului în Campionatul Mondial de Anduranță

Toyota ajunge la Monza cu titlul constructorilor deja câștigat, dar cu două echipaje care încă se luptă pentru coroana piloților. Finala WEC se mută în Italia după anularea cursei de opt ore din Bahrain și va decide trei titluri: cel al piloților la Hypercar și cele ale piloților și echipelor la LMGT3. Cursa pornește duminică, 8 noiembrie, la ora 12:00 a României. ...

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