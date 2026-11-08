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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

6, vine iarna! ”Revoluție” la FCSB

d Scris de digi sport
6, vine iarna! ”Revoluție” la FCSB
Aosom
FCSB a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Corvinul Hunedoara, scor 0-1, în etapa a 15-a din SuperLigă, iar la finalul partidei Gigi Becali a anunțat ”revoluția” la gruparea roș-albastră.

Sursa: Digisport

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