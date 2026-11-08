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7 goluri în Cambuur - PSV! Cum s-a descurcat Dennis Man

r Scris de romeo ene
7 goluri în Cambuur - PSV! Cum s-a descurcat Dennis Man
Aosom
PSV Eindhoven, formația internaționalului român Dennis Man (28 de ani), s-a impus categoric în deplasare cu Cambuur, scor 5-2, în etapa a 12-a din campionatul Olandei. Fotbalistul român a început partida pe banca de rezerve și a fost introdus abia în minutul 86, în locul lui Esmir Bajraktarevic, bifând astfel doar câteva minute în victoria echipei sale. ...

Sursa: Gsp

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