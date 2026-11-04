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8.000.000€ pentru transfer! Valeriu Iftime a refuzat să-i ofere în România 20.000€ salariu lunar: ”Niciodată”

d Scris de digi sport
8.000.000€ pentru transfer! Valeriu Iftime a refuzat să-i ofere în România 20.000€ salariu lunar: ”Niciodată”
Aosom
8.000.000€ pentru transfer! Valeriu Iftime a refuzat să-i ofere în România 20.000€ salariu lunar: ”Niciodată”

Sursa: Digisport

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