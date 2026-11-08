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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

A anunțat primul titular al României cu Polonia

a Scris de adrian duţă
A anunțat primul titular al României cu Polonia
Aosom
Tehnicianul celor de la Legia Varșovia, Marek Papszun, a transmis că se așteaptă ca portarul Otto Hindrich să fie titular pentru România în meciul cu Polonia, din Liga Națiunilor. România - Polonia va avea loc pe 14 noiembrie, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1 Hndrich are 13 meciuri în campionat pentru Legia în acest sezon, contribuind la clasarea pe locul 3 în campionatul Poloniei. ...

Sursa: Gsp

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