A anunțat primul titular al României cu Polonia

Tehnicianul celor de la Legia Varșovia, Marek Papszun, a transmis că se așteaptă ca portarul Otto Hindrich să fie titular pentru România în meciul cu Polonia, din Liga Națiunilor. România - Polonia va avea loc pe 14 noiembrie, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1 Hndrich are 13 meciuri în campionat pentru Legia în acest sezon, contribuind la clasarea pe locul 3 în campionatul Poloniei. ...

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