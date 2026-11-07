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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

A apărut la interviu la pauza meciului Valencia - Real Madrid și ”a tunat”: ”E o mizerie!”

d Scris de digi sport
A apărut la interviu la pauza meciului Valencia - Real Madrid și ”a tunat”: ”E o mizerie!”
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A apărut la interviu la pauza meciului Valencia - Real Madrid și ”a tunat”: ”E o mizerie!”

Sursa: Digisport

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