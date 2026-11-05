A apărut pe gazon și a captivat asistența în Bănie, la Universitatea Craiova - Egnatia

Hygerta Sako (49 de ani), fosta Miss Albania în 1995, actualmente jurnalistă sportivă, a fost prezentă pe „Ion Oblemenco” la meciul dintre Universitatea Craiova și Egnatia, din etapa a 3-a din grupa Conference League. În 1995, Hygerta Sako a câștigat concursul Miss Albania, iar un an mai târziu și-a reprezentat țara la concursul Miss Europa. În prezent, Hygerta este jurnalistă sportivă și prezentatoare la postul public din Albania, RTSH. ...

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