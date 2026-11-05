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Sport

A avut loc ședința de urgență! Concluzia e clară: ”NU” pentru Rusia, dar decizia a fost deja luată

d Scris de digi sport
A avut loc ședința de urgență! Concluzia e clară: ”NU” pentru Rusia, dar decizia a fost deja luată
Aosom
A avut loc ședința de urgență! Concluzia e clară: ”NU” pentru Rusia, dar decizia a fost deja luată

Sursa: Digisport

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