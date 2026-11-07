A avut oferte să plece, dar a făcut un anunț categoric: „Văd ce se întâmplă și la Manchester United”

FC Argeș a obținut o victorie importantă, scor 2-1, în fața celor de la Dinamo, însă succesul nu șterge dificultățile prin care trece formația piteșteană în actualul sezon. După 15 etape disputate, echipa pregătită de Bogdan Andone ocupă locul 11 în clasament, cu doar 15 puncte acumulate. ...

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