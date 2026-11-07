 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

A avut oferte să plece, dar a făcut un anunț categoric: „Văd ce se întâmplă și la Manchester United”

a Scris de andrei crăiţoiu
A avut oferte să plece, dar a făcut un anunț categoric: „Văd ce se întâmplă și la Manchester United”
Aosom
FC Argeș a obținut o victorie importantă, scor 2-1, în fața celor de la Dinamo, însă succesul nu șterge dificultățile prin care trece formația piteșteană în actualul sezon. După 15 etape disputate, echipa pregătită de Bogdan Andone ocupă locul 11 în clasament, cu doar 15 puncte acumulate. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech