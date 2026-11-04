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A căzut recordul mondial de cartonașe roșii într-un meci! Ireal ce s-a întâmplat în Brazilia

n Scris de nicu savin
A căzut recordul mondial de cartonașe roșii într-un meci! Ireal ce s-a întâmplat în Brazilia
Aosom
Partida dintre Uberlandia U20 și Mamore U20 dintr-un campionat regional din Brazilia a intrat în istoria fotbalului. Conform presei din țara sud-americană a fos

Sursa: Eurosport Romania

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