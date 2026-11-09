A cerut să plece de la Rapid și clubul i-a reziliat contractul

Internaționala portugheză Mariana Lopes (31 de ani), coordonatoarea celor de la Rapid București, a cerut să plece de la formația de handbal feminin a clubului din Giulești. Anunțul oficial al despărțirii a fost făcut luni seara, pe rețelele de socializare. Mariana Lopes se alăturase celor de la Rapid în vara anului trecut, iar acum a cerut conducerii clubului să pună capăt înțelegerii, având dorința de a-și continua cariera la o altă echipă. ...

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