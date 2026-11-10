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A dat 3 goluri în tur, dar se așteaptă ca România să-și ia revanșa!"Va fi un adversar mai periculos"

b Scris de bianca dumitru
A dat 3 goluri în tur, dar se așteaptă ca România să-și ia revanșa!"Va fi un adversar mai periculos"
Aosom
Echipele României și Poloniei se vor înfrunta sâmbătă seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, într-un meci contând pentru penultima etapă a grupelor din Lig

Sursa: Eurosport Romania

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