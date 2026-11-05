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Sport

A dat cu ei de pământ, după Craiova - Egnatia: „Grași! Credeam că e trucaj!”

a Scris de alexandru tomuțiu
A dat cu ei de pământ, după Craiova - Egnatia: „Grași! Credeam că e trucaj!”
Aosom
Craiova - Egnatia 2-0, în runda a treia din Conference League. Basarab Panduru a râs de albanezi la finalul partidei. Imediat după finalul partidei, fostul mare fotbalist Basarab Panduru a râs de modul în care s-au prezentat jucătorii albanezilor din punct de vedere fizic. I-a numit „grași” pe unii dintre ei și este de părere că oltenii ar fi trebuit să înscrie mult mai multe goluri. ...

Sursa: Gsp

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