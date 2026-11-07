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Sport

A doua oară în 5 etape! Gigi Becali, pe stadion la FCSB - Corvinul

i Scris de ionuţ iordache
A doua oară în 5 etape! Gigi Becali, pe stadion la FCSB - Corvinul
Aosom
Gigi Becali (68 de ani), patronul clubului FCSB, a asistat de la stadion la meciul cu Corvinul Hunedoara, din ultima etapă a turului sezonului regulat. Pentru a doua oară în acest sezon și totodată în mandatul lui Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a venit la stadion pentru a-și urmări echipa. Latifundiarul a ocupat un loc în lojă pentru a-i vedea la treabă pe roș-albaștri în etapa a 15-a, cea care încheie turul sezonului regulat. ...

Sursa: Gsp

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