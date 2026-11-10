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Sport

A fost ales câștigătorul „Golden Boy 2026”. Trofeul merge la un campion mondial de 19 ani

i Scris de iosif pintilie
A fost ales câștigătorul „Golden Boy 2026”. Trofeul merge la un campion mondial de 19 ani
Aosom
Învins de colegul său de echipă Lamine Yamal la Balonul de Aur din 2026, fundașul spaniol Pau Cubarsi, în vârstă de 19 ani, a câștigat, luni, trofeul Golden Boy.

Sursa: Ziare

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