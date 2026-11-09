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A fost anunțată echipa ideală a lumii în 2026! Premieră istorică: Harry Kane, lăsat pe dinafară » Messi, inclus pentru a 18-a oară

c Scris de cezar titor
A fost anunțată echipa ideală a lumii în 2026! Premieră istorică: Harry Kane, lăsat pe dinafară » Messi, inclus pentru a 18-a oară
Aosom
A fost anunțată echipa ideală a lumii în 2026, desemnată de FIFPRO, Federația Internațională a Fotbaliștilor Profesioniști, în urma voturilor exprimate de jucători profesioniști din întreaga lume. Ediția din acest an marchează și o premieră absolută: pentru prima dată de la introducerea FIFPRO World XI, în 2005, câștigătorul Balonului de Aur nu a fost inclus în echipa ideală a lumii în același an. ...

Sursa: Gsp

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