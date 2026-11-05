 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

A fost coechipier cu ”CR7”! Românul a reacționat după retragerea anunțată de Cristiano Ronaldo

d Scris de digi sport
A fost coechipier cu ”CR7”! Românul a reacționat după retragerea anunțată de Cristiano Ronaldo
Aosom
A fost coechipier cu ”CR7”! Românul a reacționat după retragerea anunțată de Cristiano Ronaldo

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech