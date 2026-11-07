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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

A fost coechipier cu Van Dijk şi Mane, dar îl pune pe Mutu pe locul 1: "Un fotbalist fabulos"

c Scris de cristian mihală
A fost coechipier cu Van Dijk şi Mane, dar îl pune pe Mutu pe locul 1: "Un fotbalist fabulos"
Aosom
Florin Gardoş a văzut de curând o compilaţie de momente cu Adrian Mutu de când era jucător şi şi-a amintit cu mare plăcere de momentele în care "Briliantul" reu

Sursa: Eurosport Romania

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