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Sport

A fost derby în Spania, între Barcelona și Atletico. Cine s-a impus

i Scris de iosif pintilie
A fost derby în Spania, între Barcelona și Atletico. Cine s-a impus
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Echipa spaniolă FC Barcelona a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formația Atletico Madrid, în etapa a 12-a din La Liga.

Sursa: Ziare

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