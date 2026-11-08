A început Turneul Campioanelor! Victorie în două seturi pentru câștigătoarea de la Wimbledon

Linda Noskova (21 de ani, 8 WTA) - Marta Kostyuk (24 de ani, 10 WTA) a fost meciul care a deschis ediția din acest an a Turneului Campioanelor. Jucătoarea din Cehia s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-4, și a debutat cu dreptul la competiția organizată la Indian Wells. Duminică, 8 noiembrie, a început o nouă ediție a Turneului Campioanelor, competiție la care ajung cele mai bune jucătoare de tenis ale anului. ...

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