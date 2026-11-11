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A luat patru medalii la JO, iar acum a decis să reprezinte altă țară: ”Dificultăți financiare. Mi-a fost greu”

d Scris de digi sport
A luat patru medalii la JO, iar acum a decis să reprezinte altă țară: ”Dificultăți financiare. Mi-a fost greu”
Aosom
A luat patru medalii la JO, iar acum a decis să reprezinte altă țară: ”Dificultăți financiare. Mi-a fost greu”

Sursa: Digisport

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