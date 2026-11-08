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A murit Gerhard Porsche, fiul lui Ferry Porsche și nepotul lui Ferdinand Porsche

o Scris de onuț buzoianu
A murit Gerhard Porsche, fiul lui Ferry Porsche și nepotul lui Ferdinand Porsche
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Un ziar austriac a relatat vestea, citând necrologul publicat de familie.

Sursa: Jurnalul Ro

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