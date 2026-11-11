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„A plecat să nu crape inima-n el” » Vechea cunoștință a lui Gigi Becali dă cărțile pe față: „Te mai liniștești, mai înjuri în mașină și gata”

a Scris de alexandru stanciu
„A plecat să nu crape inima-n el” » Vechea cunoștință a lui Gigi Becali dă cărțile pe față: „Te mai liniștești, mai înjuri în mașină și gata”
Aosom
Dumitru Dragomir (80 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat decizia lui Gigi Becali (68 de ani) de a părăsi Arena Națională înaintea fluierului final din FCSB - Corvinul Hunedoara 0-1. O apariție tot mai rară pe stadioane în ultimii ani, Gigi Becali a asistat din lojile Arene Naționale la două meciuri în acest sezon după revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani). ...

Sursa: Gsp

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