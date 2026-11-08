A renunțat la o carieră de succes în România și a luat-o de la zero în America. Povestea cofetarului care a cucerit New Yorkul

John Niță a lăsat în urmă o carieră de succes în România comunistă și a emigrat în Statele Unite, unde a cumpărat o cofetărie cu doar 2.000 de dolari avans. Astăzi, afacerea din New York are vânzări de aproape un milion de dolari anual și este condusă de fiul său.

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