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A renunțat la o carieră de succes în România și a luat-o de la zero în America. Povestea cofetarului care a cucerit New Yorkul

b Scris de bianca dobrescu
A renunțat la o carieră de succes în România și a luat-o de la zero în America. Povestea cofetarului care a cucerit New Yorkul
Aosom
John Niță a lăsat în urmă o carieră de succes în România comunistă și a emigrat în Statele Unite, unde a cumpărat o cofetărie cu doar 2.000 de dolari avans. Astăzi, afacerea din New York are vânzări de aproape un milion de dolari anual și este condusă de fiul său.

Sursa: Adevarul

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