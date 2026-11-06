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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

A venit anunțul despre Leo Messi: până în 2028

d Scris de digi sport
A venit anunțul despre Leo Messi: până în 2028
Aosom
În ultima vreme au apărut informații conform cărora Leo Messi (39 de ani) ar avea de gând să se întoarcă în scurt timp la Newell’s Old Boys, echipa din Argentina care l-a lansat în fotbal. Însă, toate aceste zvonuri apărute în jurul starului argentinian au fost ”spulberate” de Fabrizio Romano, celebrul jurnalist italian cunoscut pentru […]

Sursa: Digisport

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