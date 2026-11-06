A venit anunțul despre Leo Messi: până în 2028

În ultima vreme au apărut informații conform cărora Leo Messi (39 de ani) ar avea de gând să se întoarcă în scurt timp la Newell’s Old Boys, echipa din Argentina care l-a lansat în fotbal. Însă, toate aceste zvonuri apărute în jurul starului argentinian au fost ”spulberate” de Fabrizio Romano, celebrul jurnalist italian cunoscut pentru […]

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