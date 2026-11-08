 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

A venit cu 4 argumente pentru numirea lui Drăguș căpitan la FCSB: „E singurul, dintre toți fotbaliștii pe care i-am cunoscut”

d Scris de daniel grigore
A venit cu 4 argumente pentru numirea lui Drăguș căpitan la FCSB: „E singurul, dintre toți fotbaliștii pe care i-am cunoscut”
Aosom
Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a venit cu argumente în favoarea numirii lui Denis Drăguș (27) în rolul de căpitan. Sâmbătă seara, pentru meciul dintre FCSB și Corvinul, banderola în tabăra gazdă a fost purtată de Denis Drăguș, fotbalist transferat în urmă cu doar două luni. După meci, atacantul a spus, cu privire la noul său rol, că „este o mândrie și o onoare. Ar fi fost și mai frumos dacă am fi câștigat”. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech