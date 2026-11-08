A venit cu 4 argumente pentru numirea lui Drăguș căpitan la FCSB: „E singurul, dintre toți fotbaliștii pe care i-am cunoscut”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a venit cu argumente în favoarea numirii lui Denis Drăguș (27) în rolul de căpitan. Sâmbătă seara, pentru meciul dintre FCSB și Corvinul, banderola în tabăra gazdă a fost purtată de Denis Drăguș, fotbalist transferat în urmă cu doar două luni. După meci, atacantul a spus, cu privire la noul său rol, că „este o mândrie și o onoare. Ar fi fost și mai frumos dacă am fi câștigat”. ...

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