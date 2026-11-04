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A venit verdictul medicilor, după accidentarea suferită de Rodri în meciul Barcelona - Aston Villa

d Scris de digi sport
A venit verdictul medicilor, după accidentarea suferită de Rodri în meciul Barcelona - Aston Villa
Aosom
A venit verdictul medicilor, după accidentarea suferită de Rodri în meciul Barcelona - Aston Villa

Sursa: Digisport

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