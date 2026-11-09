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Sport

Abia îl așteptau! Tunisienii se răzbună pe Laurențiu Reghecampf: „Își trăiește ultimele zile la FCSB”

a Scris de alexandru stanciu
Abia îl așteptau! Tunisienii se răzbună pe Laurențiu Reghecampf: „Își trăiește ultimele zile la FCSB”
Aosom
Presa din Tunisia comentează acid situația lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la FCSB, după ce echipa a înregistrat 3 înfrângeri consecutive, toate cu același scor, 0-1, cu U Cluj și Corvinul în Superliga și cu Gloria Bistrița în Cupa României. ...

Sursa: Gsp

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