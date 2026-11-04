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Sport

Abia transferat pe 700.000 de euro, fotbalistul a fost făcut praf de Becali: „L-am văzut, ce să mai... Avem nevoie de altcineva în locul lui”

i Scris de iosif pintilie
Abia transferat pe 700.000 de euro, fotbalistul a fost făcut praf de Becali: „L-am văzut, ce să mai... Avem nevoie de altcineva în locul lui”
Aosom
Gigi Becali s-a declarat, de mai multe ori, dezamăgit de anumiți jucători transferați de fosta campioană a României în această vară. Ultimul intrat în dizgrația patronului FCSB este Meriton Korenica.

Sursa: Ziare

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