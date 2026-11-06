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Sport

AC Milan, învinsă pe San Siro de formația maghiară. Toate rezultatele din Europa League

a Scris de alexandru atanase
AC Milan, învinsă pe San Siro de formația maghiară. Toate rezultatele din Europa League
Aosom
Ferencvaros a produs surpriza serii de joi în etapa a patra a competiției de fotbal Europa League, după ce a învins-o pe AC Milan cu scorul de 2-0, chiar pe San Siro.

Sursa: Ziare

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