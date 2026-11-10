 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Achizițiile comune și transferul tehnologic, oportunități pentru parteneriatul româno-ucrainean în industria de apărare

r Scris de redactia gsp
Achizițiile comune și transferul tehnologic, oportunități pentru parteneriatul româno-ucrainean în industria de apărare
Aosom
România și Ucraina pot dezvolta parteneriate în industria de apărare, inclusiv prin achiziții comune de echipamente militare, transfer tehnologic și proiecte de cercetare și dezvoltare, a declarat Răzvan Pîrcălăbescu, directorul Romarm, în cadrul Rebuilding Ukraine Forum 2026, desfășurat la Palatul Parlamentului din București. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech