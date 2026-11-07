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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Adi Popa, la Interviurile Digi Sport. ”La FCSB, mi se adăugau din pix kilograme ca să nu joc”

d Scris de digi sport
Adi Popa, la Interviurile Digi Sport. ”La FCSB, mi se adăugau din pix kilograme ca să nu joc”
Aosom
Adi Popa, la Interviurile Digi Sport. ”La FCSB, mi se adăugau din pix kilograme ca să nu joc”

Sursa: Digisport

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