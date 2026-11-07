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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Adi Popa putea să aibă 6.800.000€

d Scris de digi sport
Adi Popa putea să aibă 6.800.000€
Aosom
Adi Popa (38 de ani) a dezvăluit că a refuzat, în trecut, o ofertă de 100 de Bitcoin pentru un cont de joc video, o sumă care astăzi ar fi valorat aproximativ 6,8 milioane de euro.

Sursa: Digisport

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