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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Adi Popa, ultras: ”Ne-au prins acolo, pe câmp, când nu mai știai pe unde să ieși”

d Scris de digi sport
Adi Popa, ultras: ”Ne-au prins acolo, pe câmp, când nu mai știai pe unde să ieși”
Aosom
Adi Popa, ultras: ”Ne-au prins acolo, pe câmp, când nu mai știai pe unde să ieși”

Sursa: Digisport

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