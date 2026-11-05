 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

ADIO, Cristiano Ronaldo! ”Plec cu capul sus. Am dat tot ce am avut mai bun pentru Portugalia”

s Scris de silvia pugna
ADIO, Cristiano Ronaldo! ”Plec cu capul sus. Am dat tot ce am avut mai bun pentru Portugalia”
Aosom
Cristiano Ronaldo și-a citit scrisoarea de adio prin care își anunță retragerea de la echipa națională a Portugaliei.

Sursa: Ziua De Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech