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Adio! Și-a anunțat retragerea de la echipa națională, la doar 21 de ani: "Ăsta deja nu mai e fotbal"

d Scris de digi sport
Adio! Și-a anunțat retragerea de la echipa națională, la doar 21 de ani: "Ăsta deja nu mai e fotbal"
Aosom
Adio! Și-a anunțat retragerea de la echipa națională, la doar 21 de ani: "Ăsta deja nu mai e fotbal"

Sursa: Digisport

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