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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Adio? Sorana Cîrstea: ”Am ajuns la capătul puterilor”

d Scris de digi sport
Adio? Sorana Cîrstea: ”Am ajuns la capătul puterilor”
Aosom
Adio? Sorana Cîrstea: ”Am ajuns la capătul puterilor”

Sursa: Digisport

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