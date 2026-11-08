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Adrian Severin, verdict tranșant în disputa Muraru-Grindeanu: L-aș fi chemat acasă pe ambasador în doi timpi și trei mișcări

l Scris de loredana iriciuc
Adrian Severin, verdict tranșant în disputa Muraru-Grindeanu: L-aș fi chemat acasă pe ambasador în doi timpi și trei mișcări
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Adrian Severin și Petre Roman au răbufnit la DC News după ieșirea ambasadorului de la Washington: rechemare imediată și acuzații de trădare a interesului național.

Sursa: Dcnews

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