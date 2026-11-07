Adversarul lui Alcaraz de la Paris și-a deschis sufletul și a vorbit despre cel mai complicat moment al vieții: „Ajunsesem într-un punct...”

Norvegianul Casper Ruud (27 de ani, locul 23 mondial) a vorbit deschis despre problemele de sănătate mintală și lipsa de motivație din anul trecut, înaintea semifinalei de la Rolex Paris Masters 2026 cu Carlos Alcaraz (23 de ani, locul 3 mondial). Casper Ruud a avansat în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Paris după ce l-a învins pe Nuno Borges cu 7-6(5), 6-4 în sferturile de finală. ...

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