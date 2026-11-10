„AK-47” Pușcaș, gata de revenire: „Cred că va fi decisiv în acest campionat”

George Pușcaș, 30 de ani, urmează să se întoarcă pe teren până la finele 2026. Internaționalul n-a mai jucat din luna mai, dar dinamoviștii cred în el. New entry pe final de 2026 la Dinamo. A doua ofensivă a Superligii, care nu beneficiază încă de atacanți-golgeteri, va avea la dispoziție un nou vârf pentru ultimele meciuri oficiale din campionat și Cupa României. ...

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