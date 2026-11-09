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Sport

Al treilea club a intrat în cursa pentru semnătura lui Dennis Man! PSV i-a stabilit suma pentru transfer

a Scris de amelia ionescu
Al treilea club a intrat în cursa pentru semnătura lui Dennis Man! PSV i-a stabilit suma pentru transfer
Aosom
Dennis Man ar putea pleca de la PSV Eindhoven în această iarnă.

Sursa: Adevarul

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