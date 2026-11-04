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Alaa Bellaarouch, convocat la naționala Marocului » Cu cine se luptă pentru postul de titular

m Scris de mihai șovei
Alaa Bellaarouch, convocat la naționala Marocului » Cu cine se luptă pentru postul de titular
Aosom
Alaa Bellaarouch (24 de ani), portarul împrumutat de Dinamo în această vară de la Braga, a fost convocat la echipa națională a Marocului pentru cele două meciuri programate în luna noiembrie. Portarul „câinilor” face parte din lotul ales de selecționerul Mohamed Ouahbi pentru meciurile cu Niger din preliminariile Cupei Africii pe Națiuni. ...

Sursa: Gsp

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