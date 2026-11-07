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Sport

Alcaraz, în prima sa finală la Paris ATP 1000. Are în faţă o revanşă pe care o aşteaptă cu nerăbdare

c Scris de cristian mihală
Alcaraz, în prima sa finală la Paris ATP 1000. Are în faţă o revanşă pe care o aşteaptă cu nerăbdare
Aosom
Carlos Alcaraz s-a calificat în prima sa finală de la ATP Paris 1000. După 5 prezenţe la turneul din capitala Franţei în care nu a trecut de sferturi, ibericul

Sursa: Eurosport Romania

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