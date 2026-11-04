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Alcaraz rezistă surprizelor de la Paris și ajunge în optimi. Djokovic, Zverev și Medvedev, eliminați

p Scris de petre apostol
Alcaraz rezistă surprizelor de la Paris și ajunge în optimi. Djokovic, Zverev și Medvedev, eliminați
Aosom
Spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial, s-a calificat miercuri în optimile de finală ale turneului de tenis Paris Masters, după ce l-a învins pe americanul Alex Michelsen (locul 35 ATP), într-o zi marcată de surprize, Novak Djokovic și Alexander Zverev, liderul mondial, fiind eliminați.

Sursa: Mediafax Ro

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