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Sport

Alertă în Superligă! Au venit amenzile, urmează depunctările

a Scris de andrei crăiţoiu
Alertă în Superligă! Au venit amenzile, urmează depunctările
Aosom
Oțelul Galați a ajuns în fața Comisiei de Disciplină a Federației Române de Fotbal, după ce nu și-a achitat datoriile restante către antrenorul Laszlo Balint și colaboratorul său. Prima decizie: amendă, apoi urmează depunctarea! Problemele financiare din fotbalul românesc sunt la ordinea zilei în cazul majorității echipelor. ...

Sursa: Gsp

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