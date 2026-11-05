Alertă în Superligă! Au venit amenzile, urmează depunctările

Oțelul Galați a ajuns în fața Comisiei de Disciplină a Federației Române de Fotbal, după ce nu și-a achitat datoriile restante către antrenorul Laszlo Balint și colaboratorul său. Prima decizie: amendă, apoi urmează depunctarea! Problemele financiare din fotbalul românesc sunt la ordinea zilei în cazul majorității echipelor. ...

Distribuie: Facebook Instagram